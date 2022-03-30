Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припиняти роботу в РФ
Німецький виробник шоколаду Ritter Sport ухвалив рішення продовжити експорт продукції до Росії.
Як пише видання Handelsblatt, на Росію припадає близько 7% обороту компанії, тому втрати в разі зупинки експорту до РФ були б занадто великими: виробництво довелося б різко скоротити, що "серйозно вплинуло б на нас як на незалежну сімейну компанію". Також у компанії додали, що постраждамогли б і фермери, які вирощують какао-боби.
Водночас у компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в колишніх обсягах. Тому на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".
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Alex_Dimitrov
показати весь коментар30.03.2022 13:11 Відповісти Мені подобається 0
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