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Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припиняти роботу в РФ

ritter,sport

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport ухвалив рішення продовжити експорт продукції до Росії.

Як пише видання Handelsblatt, на Росію припадає близько 7% обороту компанії, тому втрати в разі зупинки експорту до РФ були б занадто великими: виробництво довелося б різко скоротити, що "серйозно вплинуло б на нас як на незалежну сімейну компанію". Також у компанії додали, що постраждамогли б і фермери, які вирощують какао-боби.

Водночас у компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в колишніх обсягах. Тому на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".

Автор: 

Німеччина (1874) росія (14096) шоколад (66)


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Серьёзные причины, фермеры, какао-бобы, семейный бизнес... Ну ешьте не подавитесь )
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30.03.2022 13:11 Відповісти

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