Україна через війну втратила один агрегат на Каховській ГЕС, – очільник "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" втратило один із агрегатів на окупованій російськими загарбниками 25 лютого Каховській ГЕС.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Сирота, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми втратили на Каховці один агрегат. Про те, як і чому це сталося, ми розповімо детальніше після війни", – сказав Сирота в інтерв'ю агентству.



Водночас він зазначив, що втрата агрегату не впливає на безпеку роботи ГЕС, незважаючи на сезон весняної повені.



"На безпеку не впливає, враховуючи, що паводок нижчий за середній, ми пропускаємо воду через ті, які є", – пояснив Сирота.



Водночас гендиректор "Укргідроенерго" наголосив, що ретельна підготовка до паводку дозволяє забезпечувати його проходження "в технічному регламенті, як і планували".



"Ми, звичайно, готувалися до нього, хоча після 24 лютого у нас було всього три-чотири дні, щоб перебудуватися на роботу в умовах війни. Як результат – усі станції та служби працюють, усі протипаводкові заходи відпрацьовані. Паводок пропускаємо, не бачимо жодних загроз його проходженню, будь-яких підтоплень", – запевнив Сирота.



Щодо загалом роботи Каховської ГЕС в умовах окупації, керівник "Укргідроенерго" зазначив, що станція технічно управляється компанією, і є можливість здійснювати ротацію оперативного персоналу. Також на станції, за його словами, відсутні представники гідроенергетики країни-агресора.



"Вдалося переконати окупантів допустити на роботу оперативний персонал, керуючий агрегатами. Вдалося пояснити, що коли йде паводок, потрібно спрацьовувати воду, щоб не накопичувалося водосховище і щоб не сталося прориву дамби чи інших аварій. Тому персонал залишився. Він виконує всі наші завдання. Суто технічно ми ГЕС керуємо, але фізично не можемо", – описав ситуацію Сирота.