Німеччина запустила план дій на випадок припинення постачання газу з РФ

Німеччина готується до припинення поставок російського газу. Через це міністр економіки Роберт Габек активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні.

Як пише Spiegel, план покликаний забезпечити подачу газу навіть після зупинки поставок з Росії. Водночас наразі, за даними міністерства економіки, дефіциту із поставками немає і безпека постачання гарантується. Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності, передає Європейська правда.

План містить три етапи. Одночасно з цим міністерство також розгортає кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з поставками.

У разі потреби ця робоча група також може вилучати з мережі певних споживачів. Однак для цього необхідно активувати третій етап плану. Він передбачає, що населення, як і раніше, постачатиметься газом, але окремі великі споживачі з промисловості не отримуватимуть газ або отримуватимуть його у зменшеній кількості.

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Володимир Путін.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".