Росія зупинила прокачування газу трубопроводом "Ямал-Європа"

Фізичні потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" через компресорну станцію Мальнов на німецько-польському кордоні впали до нуля.

Про це пише Reuters із посиланням на Gascade.



Вдень 29 березня потоки газу в східному напрямку до Польщі та Німеччини цим трубопроводом через станцію "Мальнов" становили 1 451 155 кВт/год, але потім знизилися до нуля. Причина зупинення прокачування газу не уточнюється.



Водночас постачання іншими газопроводами, зокрема "Північним потоком-1", продовжуються.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км йде від російського Торжка до німецького Франкфурта-на-Одері. Його потужність становить 33 млрд кубометрів на рік, або близько 100 млн кубометрів на добу. Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через цю країну закінчився два роки тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.

Як повідомлялося, з осені минулого року "Газпром" майже не використовував газопровід "Ямал-Європа", періодично замовляючи його потужності на аукціонах. Через це трубопровід переважно працював у реверсному режимі, постачаючи газ з Німеччини до Польщі.