В Росії пропонують експортувати за рублі не тільки газ

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував розширити список російських експортних товарів, за які можна брати оплату в рублях.

Зокрема, він запропонував продавати за рублі добрива, зерно, олію, нафту, вугілля, метали, ліс та інше, передає Інтерфакс.



Володін також закликав європейських політиків "перестати шукати виправдання, чому їхні країни не можуть платити у рублях".

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".