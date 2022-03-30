В Росії пропонують експортувати за рублі не тільки газ
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував розширити список російських експортних товарів, за які можна брати оплату в рублях.
Зокрема, він запропонував продавати за рублі добрива, зерно, олію, нафту, вугілля, метали, ліс та інше, передає Інтерфакс.
Володін також закликав європейських політиків "перестати шукати виправдання, чому їхні країни не можуть платити у рублях".
Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.
Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".
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