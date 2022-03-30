Кабмін виділив мільярд гривень на забезпечення харчування прикордонників та Нацгвардії

Кабінет міністрів виділив понад 1 млрд грн на забезпечення харчування військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Відповідне розпорядження №252 від 29 березня оприлюднили на "Урядовому порталі".

Зазначається, що з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 1 000 961,1 тис. грн для забезпечення харчування військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.



Так, Адміністрації Державної прикордонної служби за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України" виділено 271, 9 млн грн та Національній гвардії за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України" – 729 млн грн.



Зазначається, що МВС має до 30 грудня подати звіт про використання коштів Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі.