Парламент Канади підтримав безвіз з Україною

Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.

Як повідомляє Укрінформ, депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

"Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі", – йдеться у документі.

Крім того, парламентарі рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".

Також уряд закликають "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".

Рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання. Наразі у Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, проте вони мають отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.