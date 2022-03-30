Парламент Канади підтримав безвіз з Україною
Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.
Як повідомляє Укрінформ, депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.
"Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі", – йдеться у документі.
Крім того, парламентарі рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".
Також уряд закликають "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".
Рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання. Наразі у Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, проте вони мають отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.
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2. Відміна візи полегшить українцям подорож до Канади але це не буде дозвіл на імміграцію з отриманням перманент резидент статуса. Скорше всього це буде так, як це роблять європейські країни сьогодні - дозвіл тимчасового проживання з автоматичним правом на працевлаштування, безоплатної школи для дітей і що найменше базового медичного покриття. Освіта і медицина у Канаді забезпечується громадянам за рахунок податків але для не громадян є надзвичайно дорога. Для прикладу вартість одного року навчання і проживання іноземного школяра у канадській школі коштує в межах 15-20 тисяч долларів. Вартість дня перебування у шпиталі $1000+ тож зрозуміло що Канада зможе прийняти якусь певну лімітовану кількість, яка не створила б кризу для інфраструктури.
3. Прибуття на умовах "біженець" до Канади, як зазначенно раніше, не дає статус іммігранта, але також не виключає можливості його отримати вже будучи тут. Все залежатиме від особи, яка його прагне отримати і у значній мірі того, наскільки ця особа за короткий час зуміла інтегруватися у канадський спосіб життя і стала не паразитом на тілі суспільства а корисним його членом. Головне розуміти що Канада є такою якою вона є завдячуючи світогляду і цінностям громадян Канади. Наріжним каменем успіху є прагнення кожного канадця до абсолютної самодостатности, особистого успіху, поваги до закону і співгромадян.
4. Байки про "рай для шукачів повноцінного життя на соціалці" вони і є лиш байки. Теж стосується "по - чорному працюють мільйони".
У Канаді для роботодавця нелегальний працівник несе більше ризиків аніж вигоди, тож не варто на таке розраховувати. Також вартість проживання не дасть заощадити на заробітку від нелегальної праці. Маючи дозвіл на працю, працювати нелегально не робить жодного сенсу.