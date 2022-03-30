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Парламент Канади підтримав безвіз з Україною

канада

Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.

Як повідомляє Укрінформ, депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

"Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі", – йдеться у документі.

Крім того, парламентарі рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".

Також уряд закликають "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".

Рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання. Наразі у Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, проте вони мають отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.

Автор: 

Канада (498) безвізовий режим (335)


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В Канаду «утекут мозги» бедным не по зубам билеты в Канаду. .. Да и жизнь там дорогая ..Самая лучшая страна для эмиграции это Германия … Зарплата , жильё все ок .. Электрик может заработать 4000€ . В Чехии 1000€ .
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30.03.2022 15:02 Відповісти
Кожному своє
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30.03.2022 15:59 Відповісти
а какая в канаде минимальная-средняя?
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30.03.2022 19:35 Відповісти
В Канаде электрики и сантехники тоже нехило зарабатывают.
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03.04.2022 23:57 Відповісти
безвіз, якого доречі ще нема, а є тільки завдання від парламенту його створити це не право на працевлаштування. Так, зараз під час війни є вийнятки для українців та полегшення процедур, але все одно дозвіл на працю треба отримувати.
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30.03.2022 15:44 Відповісти
головне безвіз ....- в канаді, як і в сша , і в цілому світі по - чорному працюють мільйони ...- і нічого ...
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30.03.2022 17:41 Відповісти
Канада далеко не найкраща країна де варто працювати без дозвілу. Аренда дуже висока, прав в вас ніяких нема, медичної страховки від провінціі теж нема, але зарплата нижче ніж у США. Якби мені знов було 20 років і якби не було освіти, то я б іхав би до США чи до Німеччини. Але отримати громадянство Канади набагато легше ніж США, чому я і не раджу працювати тут нелегально.
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30.03.2022 18:43 Відповісти
поради завжди залишаються тільки порадами - а хто йде той осилить ...
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30.03.2022 18:59 Відповісти
1. Пропозиція парламенту до уряду відмінити необхідність візи для громадян України перш за все спрямована зменшити навантаження на IRCC службу. Багато людей з усього світу прагнуть жити у Канаді і навіть у безкризові часи навантаження на службу є дуже високе. Справа у тім що канадська імміграційна програма селекційно-відбіркова і отримання дозволу на імміграцію до Канади забирає багато часу на розгляд кожної поданої аплікації.

2. Відміна візи полегшить українцям подорож до Канади але це не буде дозвіл на імміграцію з отриманням перманент резидент статуса. Скорше всього це буде так, як це роблять європейські країни сьогодні - дозвіл тимчасового проживання з автоматичним правом на працевлаштування, безоплатної школи для дітей і що найменше базового медичного покриття. Освіта і медицина у Канаді забезпечується громадянам за рахунок податків але для не громадян є надзвичайно дорога. Для прикладу вартість одного року навчання і проживання іноземного школяра у канадській школі коштує в межах 15-20 тисяч долларів. Вартість дня перебування у шпиталі $1000+ тож зрозуміло що Канада зможе прийняти якусь певну лімітовану кількість, яка не створила б кризу для інфраструктури.

3. Прибуття на умовах "біженець" до Канади, як зазначенно раніше, не дає статус іммігранта, але також не виключає можливості його отримати вже будучи тут. Все залежатиме від особи, яка його прагне отримати і у значній мірі того, наскільки ця особа за короткий час зуміла інтегруватися у канадський спосіб життя і стала не паразитом на тілі суспільства а корисним його членом. Головне розуміти що Канада є такою якою вона є завдячуючи світогляду і цінностям громадян Канади. Наріжним каменем успіху є прагнення кожного канадця до абсолютної самодостатности, особистого успіху, поваги до закону і співгромадян.

4. Байки про "рай для шукачів повноцінного життя на соціалці" вони і є лиш байки. Теж стосується "по - чорному працюють мільйони".
У Канаді для роботодавця нелегальний працівник несе більше ризиків аніж вигоди, тож не варто на таке розраховувати. Також вартість проживання не дасть заощадити на заробітку від нелегальної праці. Маючи дозвіл на працю, працювати нелегально не робить жодного сенсу.
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30.03.2022 20:00 Відповісти

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