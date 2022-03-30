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Новини
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"Укроборонпром" відсторонив гендиректора "Антонова" через розслідування СБУ

бичков

У вівторок, 29 березня, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора держпідприємства "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба пресслужба концерну у Facebook.

"Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", – наголосили у повідомленні. Водночас у компанії не уточнили, про що саме йдеться.

Зазначається, що генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", – підсумували у пресслужбі.

Бичков був призначений на посаду гендиректора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До того з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.

Автор: 

Укроборонпром (752) ДП "Антонов" (114)


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Топ коментарі
+16
Руководству ДП Антонов, ************ в начале войны в Лепциг - арест и тюремный срок с конфискацией. (обосрались от страха, утратили оперативный контроль над предприятием и возможность критически мыслить, вследствие чего Украина потеряла Ан-225)
Руководству ДК Укроборонпром - конкретно Юрку "ржавчику", и его замам выговор за несоответствие и увольнение с занимаемой должности ( диверсионные действия, связанные с продукцией ДП ДержККБ "Луч".
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30.03.2022 13:35
+4
И кто же этого гандона назначил, прямо теряюсь в догадках!
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30.03.2022 17:22
+4
головне те, що антонова не зробили за сім років нічого, взагалі. їхні відео на yuotube - якась середньовічна маячня. ті ідіоти залишились в срср. а українська продажна влада як би того не бачила
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30.03.2022 17:30
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Руководству ДП Антонов, ************ в начале войны в Лепциг - арест и тюремный срок с конфискацией. (обосрались от страха, утратили оперативный контроль над предприятием и возможность критически мыслить, вследствие чего Украина потеряла Ан-225)
Руководству ДК Укроборонпром - конкретно Юрку "ржавчику", и его замам выговор за несоответствие и увольнение с занимаемой должности ( диверсионные действия, связанные с продукцией ДП ДержККБ "Луч".
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Якщо вже там "диверсионние действия"...і тільки догана?... А не замало і то в військовий час...
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30.03.2022 19:37 Відповісти
И кто же этого гандона назначил, прямо теряюсь в догадках!
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30.03.2022 17:22 Відповісти
головне те, що антонова не зробили за сім років нічого, взагалі. їхні відео на yuotube - якась середньовічна маячня. ті ідіоти залишились в срср. а українська продажна влада як би того не бачила
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30.03.2022 17:30 Відповісти
Дізнайтесь з одного разу, який ублюдок призначив цього гівнюка директором "Антонова".
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30.03.2022 18:12 Відповісти
Посмотрите на этого мухомора на фото! Оно же мыслит партийными лекалами и живет по заветам Ленина!
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Ну,а что вы хотели?Если он (директор Антонова)на всю Украину по телевизору вопил,что Кивалов его лучший друг.
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30.03.2022 23:27 Відповісти
Не один из лётчиков, а зам директора Авиалиний Антонова по лётной работе.
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31.03.2022 00:31 Відповісти
Колаборант пуїв!!! Розстріляти!!!
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31.03.2022 01:20 Відповісти
тупа совкова скотина.........похоже відробляв рублі
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31.03.2022 09:13 Відповісти

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