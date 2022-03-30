"Укроборонпром" відсторонив гендиректора "Антонова" через розслідування СБУ

У вівторок, 29 березня, ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора держпідприємства "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба пресслужба концерну у Facebook.

"Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", – наголосили у повідомленні. Водночас у компанії не уточнили, про що саме йдеться.

Зазначається, що генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", – підсумували у пресслужбі.

Бичков був призначений на посаду гендиректора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До того з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.