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Подати заявку про пошкоджене майно під час війни тепер можна в "Дії"

дія,послуги

Відтепер у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Через російське вторгнення до України тисячі громадян у різних містах країни залишилися без домівок. Держава допоможе їх відбудувати. Тепер у Дії можна повідомити про пошкоджене чи знищене майно. Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири та інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Для того, щоб подати заявку на пошкоджене майно, необхідно оновити застосунок "Дія", у розділі "Послуги" обрати "Повідомлення про пошкоджене майно". Далі потрібно заповнити форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

Після реєстрації повідомлення має надійти інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом найближчим часом.

Автор: 

житло (567) Мінцифри (798) Дія (616)


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