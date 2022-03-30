Власник брендів Reserved та Cropp закрив останній магазин в Росії

Польський рітейлер і виробник одягу LPP Group, якому належать магазини під брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, закрив магазини в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, вона завершила всі операції, необхідні для припинення роботи магазинів у РФ і напередодні закрила останній з них.

Компанія нагадує, що раніше LPP зупинила постачання продукції до Росії, інвестиції, розвиток мережі та припинила онлайн-продаж продукції.

LPP – це польська сімейна компанія, її мережа налічує понад 2 тис. магазинів у 25 країнах, в яких працює 27 тисяч співробітників.

Акції компанії знаходяться в обігу на Варшавській фондовій біржі як частина індексу WIG20 і входять до престижного індексу MSCI Poland.