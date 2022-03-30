Франція виділила Україні кредит на 300 мільйонів євро
Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав договір із Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ", – зазначив Марченко.
Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04% річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).
Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.
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