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Франція виділила Україні кредит на 300 мільйонів євро

минфин

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав договір із Французьким агентством розвитку про отримання кредиту в обсязі 300 млн євро на пільгових умовах.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ", – зазначив Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04% річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

Автор: 

бюджет (1799) кредит (3266) Франція (649)


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