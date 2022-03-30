Кількість торгових точок в Україні за місяць війни скоротилася на 29%

Кількість працюючих торгових об’єктів протягом місяця бойових дій на території України скоротилась на 29%.

Про це свідчать дані дослідження Асоціацї рітейлерів України, яке проводилось методом онлайн-опитування серед 97 власників та СЕО торгівельних підприємств у період із 18 по 21 березня цього року.

Так, станом на 21 березня загальна кількість працюючих торговельних точок в Україні склала 9 701 при загальній чисельності 13 674. Наразі закрито 3 973 торгових об’єктів, що пов’язано з їх повною чи частковою фізичною втратою, відсутністю можливості постачати товар, загрозою небезпеки для персоналу та покупців.

При цьому з 71% відкритих об’єктів 15-18% працюють за обмеженим графіком або декілька днів на тиждень у зв’язку з бойовими діями. Решта 52% діючих торгових об’єктів мають складності з наявністю товарів у виробників та їх транспортним перевезенням, нестачею логістичного персоналу та персоналу в магазинах.

Найбільша кількість закритих об’єктів припала на ювелірний сегмент. У категорії Jewellery припинили роботу 1 119 точок, що становить 85% галузі. Наразі кількість відкритих ювелірних магазинів – 194, вони в основному працюють на Заході України та у великих містах, які не знаходяться в зоні активних бойових дій.

Найбільших втрат у відсотковому вимірі зазнали індустрія розваг та fashion-рітейл. Так, із 46 розважальних центрів та кінотеатрів наразі зачинено 40, або 87%. Продавці одягу, взуття та модних аксесуарів вимушено закрили 72% магазинів, або 368 точок із 510. Такі цифри також пов’язані з тим, що багато ТЦ і ТРЦ, де переважно знаходяться магазини відомих брендів, зараз зачинені, а в зонах активних бойових дій та окупації – взагалі пошкоджені або знищені (наприклад, постраждали такі торговельно-розважальні центри, як ТРЦ Nikolsky в Харкові, ТРЦ Fabrika в Херсоні, ТРЦ Retroville у Києві та інші).

51% рітейлу побутової та цифрової техніки також не працює. Окрім ускладненої роботи в зонах бойових дій існує проблема знищення деяких складів, як от у мережі "Фокстрот", а також різка зміна попиту на різні категорії товарів.

Приблизно на третину зменшилась кількість магазинів у непродовольчому рітейлі. Так, із 111 торгових точок з продажу будівельних матеріалів залишилося відкритими лише 76, а в сегменті товарів для дому, побутової хімії та косметики було закрито 724 магазини, або 27% галузі.

У фармацевтичному сегменті було закрито 625 аптек, що склало 16% галузі, а продовольчий сегмент (міні-маркети, супермаркети) зменшився на 580 точок (-17% галузі). Наразі у продуктовому рітейлі гостро стоять питання наявності товарів та їхня логістика, особливо в зонах бойових дій, що ускладнює забезпечення торгових об’єктів в даних регіонах. Проблем додало й знищення ворогом складських та виробничих потужностей. Також закриття торгових точок часто пов’язане з оптимізацією торгових мереж, коли відкритими залишають "базові" магазини, а решта магазинів тимчасово припиняє роботу або використовується як складське приміщення.