За добу доступ до електроенергії відновили для 150 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання понад 150,4 тис. українських споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Києві – 82 тис., у Миколаївській області – 20 тис., Донецькій – 18 тис., Харківській – 12 тис., Сумській – 9,7 тис., Херсонській – 5 тис., Житомирській і Київській – по 1,3 тис., Запорізькій – 972 абонентам.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – сказано в повідомленні.

Станом на 29 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1491 населений пункт, загалом понад 831 тис. споживачів.