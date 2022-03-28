Боррель не вірить, що Путін зупинить газ до Європи для послаблення санкцій

високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель не вважає реалістичним сценарій, що президент РФ Володимир Путін зупинить постачання нафти й газу для послаблення санкцій.

Як повідомляє Euractiv, про це він сказав в інтерв’ю 27 березня, передає "Європейська правда".

Боррель на полях форуму у Досі (Катар), де обговорювали війну в Україні, кризу біженців та зміни клімату, зазначив, що не вірить у можливість такого шантажу, тому що Москві необхідно продавати свої енергоресурси, які забезпечують значну частину доходів бюджету.

Водночас головний дипломат ЄС зауважив, що Путін став дуже непередбачуваним.

"Я не можу подивитися, що в голові у Путіна, і не знаю, що він зробить. Я ніколи не вірив, що він справді готує вторгнення, і, більш того, буде руйнувати Україну так, як він це робить", – зазначив він.

Боррель додав, що західні санкції вже значною мірою заблокували активи, які Росія має в країнах Північної Америки, Європи та у Японії, хоча й наголосив, що є багато інших, зокрема у Китаї.

Також він визнав, що Європі вже доводиться і самій платити ціну за санкції проти Росії, тому що європейські споживачі спостерігають стрімке зростання цін на енергоносії, проте наголосив, що санкції мають зберігатися і посилюватися, тому що Путін рівняє з землею українські міста.