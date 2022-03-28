Україна веде перемовини щодо підтримки на 6 мільярдів євро, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі Україна веде перемовини щодо надання підтримки до 6 млрд євро.

Про це він сказав в інтерв’ю lb.ua.

За його словами, ця сума містить кредитнута грантову підтримку. Водночас $3 млрд уже поступили в український бюджет. Зокрема, йдеться про $1,4 млрд від МВФ через механізми швидкої фінансової допомоги Rapid Financing Instrument, 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС та понад 300 млн євро за програмою розвитку Development policy loan (DPL) від Світового банку.

"І зараз Світовий банк та країні-партнери створюють такий траст-фонд допомоги для України. До нього вже долучилися Швеція, Нідерланди, Австрія. Швеція, зокрема на $50 млн готова надати гарантій, Нідерланди – $89 млн, Австрія – $10", – уточнив міністр.

Також тривають перемовини з урядом Японії. Початкова сума кредитів – $100 млн та є можливість збільшення суми.

"Європейський інвестиційний банк скоригував свої проєкти на підтримку бюджету на суму 668 млн євро, з яких 400 млн євро ми вже отримали і маємо на рахунках в бюджеті. З Німеччиною говоримо про дві кредитні програми, загалом на $150 млн. Підписали меморандум на першу та очікуємо надходження коштів", – додав Марченко.

Крім того, йдуть перемовини із Францією про кредит на 300 млн євро.

"Канада анонсувала кредитну програму на 500 млн. канадських доларів та Великобританія –$500 млн. Це те, що ми бачимо сьогодні в плані кредитів", – зазначив очільник Мінфіну.

Серед грантів Марченко також виділив уряд Італії, який в перші дні війни надав грантову допомогу в розмірі 10 млн євро.

"Грантову допомогу також очікуємо від Британії, Данії, Латвії, Литви, Ісландії та ЄС. Загальна сума грантів, яку бачимо – біля 360 млн євро", – сказав він.

До того ж продовжується активна співпраця з США.

"Ще до війни була анонсована можливість надання гарантій на $1 млрд. І ми зараз працюємо над їх отриманням і, за можливості – збільшення", – підсумував міністр.