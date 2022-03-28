Українським лікарням передали майже 600 станцій інтернету Starlink

Українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передали 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. Навіть в разі перебоїв зі зв’язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв’язок", – наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.