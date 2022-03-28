Понад 40 великих міжнародних компаній продовжують працювати в РФ

Понад 450 міжнародних компаній розірвали відносини з РФ після її вторгнення в Україну, але щонайменше 42 компанії не виходять та не скорочують свою діяльність на російському ринку.

Про це свідчать дані групи експертів Єльського університету, предає Укрінформ.

Деякі з 450 заявлених компаній повністю вийшли і згорнули діяльність в РФ, інші лише призупинили бізнес або відмовилися від запланованих інвестицій.

Водночас частина міжнародних компаній все ще продовжує роботу в звичайному режимі. Серед них: Acer, Alibaba, Auchan-Retail, Emirates Airlines, Huawei, Leroy Merlin, Metro, Xiaomi та інші.

Уперше список опублікували 28 лютого. Відтоді засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів стежать за компаніями, які працювали або працюють у Росії.

Вони поділили компанії на п'ять груп: ті, що припиняють, призупиняють та скорочують свою діяльність у Росії, а також ті, що продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток, або ж ті, що без обмежень продовжують працювати в РФ.