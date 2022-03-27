Кабмін доручив спростити передачу майна в оренду для оптимізації переїзду компаній

Кабінет міністрів доручив Фонду державного майна підготувати до кінця березня пропозиції щодо спрощення порядку передачу в оренду комунального та держмайна для оптимізації переїзду компаній.

Про це йдеться в розпорядженні від 25 березня 2022 року №246-р.

Згідно з документом, уряд до кінця березня планує визначити повний перелік компаній, які мають намір перевезти на безпечну територію свої потужності, а також перелік (цифрову карту) вільних виробничих площ (greenfield/brownfield) для такої релокації.

Також Кабмін доручив "Укрзалізниці" до кінця квітня оперативно виділяти рухомий склад для перевезення виробничих потужностей компаній, зокрема, з подачі обласних військових адміністрацій.

Як раніше зазначало Мінекономіки, програма із переміщення українського виробництва із зони активних бойових дій стартувала в середині березня. Частина підприємств переміщується "Укрзалізницею". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ "Укрпошта", залучаючи також до субпідряду всіх, хто має можливість транспортувати вантажі.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данила Гетманцева, станом на 27 березня було отримано 1120 заявок щодо програми евакуації, з яких 368 передано на транспортування. До цієї дати кількість переміщених підприємств за програмою евакуації досягла 89, із них 47 уже відновили роботу на новому місці.