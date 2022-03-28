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Новини Корпоративні відносини
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Україна в 1,5 рази підвищить податки компаніям, що залишаються на російському ринку, – Гетманцев

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

россия,санкции

Україна буде застосовувати до міжнародних компаній, які працюють на українському ринку і не залишили російський після початку війни, ставки податків на доходи та майно з коефіцієнтом 1,5.

Про це повідомив  голова профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Провели спільну нараду з Мінфіном та Держподатковою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора. Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", – написав Гетманцев.

До того ж, за його словами, компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками "держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід".

Законопроєкт буде зареєстровано наступного тижня.

Автор: Галина Ялівець
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Віддайте уже цього ідіота москалям. Нічого хорошого він не здатний придумати.
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Наконец-то Гетьманцев в своей стихии
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27.03.2022 23:26 Відповісти
Легендарна Tiffany & Co більше не закуповуватиме алмази, видобуті у Росії, та огранені діаманти російського походження. Про це компанія заявила 25 березня.

Джерело:
MarketWatch
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27.03.2022 23:40 Відповісти
Good.
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28.03.2022 09:49 Відповісти
Я не саме краще рішення, але погоджуюсь. Вигнати з ринку, значить втратити робочі місця і відрахування в бюджет. Так хоч будуть платити більше.
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28.03.2022 15:33 Відповісти
******* , уйдут с рынка - рабочие места , налоги - фсё
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28.03.2022 16:56 Відповісти
 
 