Україна в 1,5 рази підвищить податки компаніям, що залишаються на російському ринку, – Гетманцев

Україна буде застосовувати до міжнародних компаній, які працюють на українському ринку і не залишили російський після початку війни, ставки податків на доходи та майно з коефіцієнтом 1,5.

Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Провели спільну нараду з Мінфіном та Держподатковою щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни-агресора. Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", – написав Гетманцев.

До того ж, за його словами, компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками "держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід".

Законопроєкт буде зареєстровано наступного тижня.