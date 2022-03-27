Українці вже отримали 17,9 мільярда в рамках "єПідтримки"

2,7 млн українців вже отримали 6,5 тис. грн через додаток "Дія" в рамках програми "єПідтримка".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

"Маємо 4 млн заявок на "єПідтримку". Скільки українців вже отримали кошти", – сказано в повідомленні.

Як повідомили в Мінцифри, з 8 березя (початку роботи програми) 4 млн українців подали заявки на "єПідтримку" в "Дії", 2,7 млн українців вже отримали кошти. Всього виплачено 17,9 млрд грн.

"Зарахування коштів продовжуються. Встигніть подати заявку в "Дії" до 31 березня включно, щоб отримати 6500 грн "єПідтримки", – нагадали в Міністерстві.