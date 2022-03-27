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Французька мережа Auchan відмовляється припиняти роботу в Росії

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auchan

Французька мережа гіпермаркетів Auchan не планує припиняти роботу в Росії.

Про це головний виконавчий директор французького рітейлера Auchan Ів Клод заявив в інтерв'ю французькому виданню "Le Journal du Dimanche", відповідаючи на запитання про заклик Президента Володимира Зеленського до європейського бізнесу припинити фінансувати режим Владіміра Путіна.

"Пан Зеленський дуже смілива людина, яку я поважаю. У контексті війни у ​​своїй країні він є зразком. Але ці слова несправедливі. Безрезультатно налаштовувати людей один на одного. Найважливіше для нас – це зберегти наших співробітників і забезпечити нашу основну місію – продовжувати годувати населення цих двох країн", – заявив французький топменеджер.

Він нагадав, що в російській мережі Auchan, яка налічує 231 маагазин, працює 30 000 співробітників.

"Ми працюємо як дискаунтер і віримо, що в часи високої інфляції внесемо свій внесок у захист купівельної спроможності населення. Якщо "Ашан" піде, ми позбавимо роботи 30 тисяч людей", – наголосив Ів Клод.

Він також додав, що як голова компанії має дбати про її захист.

Французький менеджер зазначив, що якщо Auchan припинить роботу в РФ, то її місцевих менеджерів можуть звинуватити у фіктивному банкрутству, а російська влада може націоналізувати активи компанії. Він також запевнив, що якщо російський підрозділ у 2021 році забезпечив 10% продажів Auchan, то за підсумками 2022 року цей показник буде меншим.

Автор: Михайло Орлюк
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Всекіпрська асоціація адвокатів (CBA) розіслала своїм членам циркуляр, у якому нагадала про обов'язкове виконання інструкцій Євросоюзу щодо російських компаній та приватних осіб, які потрапили до списків санкцій. Про це повідомляєhttps://www.stockwatch.com.cy/el/article/genika-oikonomia/zitoyntai-stoiheia-gia-rosiko-pelatologio-dikigoron
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27.03.2022 23:58 Відповісти
Мають потрапити під санкції мерзота.
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28.03.2022 03:10 Відповісти
Мають потрапити під санкції мерзота.
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28.03.2022 03:10 Відповісти
 
 