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США передадуть дизпаливо для України, – радник міністра енергетики
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США направлять до Європи дизпаливо для потреб України.
Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі Радіо НВ, не уточнивши об'ємів дизпалива, передає Інтерфакс-Україна.
"Нам вдалося мобілізувати всіх. Німеччина і Польща мають найбільші резерви дизелю, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – сказала Зеркаль.
Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.
Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України.
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