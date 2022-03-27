Великобританія зупинить наукову співпрацю з Росією

Уряд Великої Британії виділяє пакет обсягом 3 млн фунтів стерглінгів на підтримку українських науковців, а також призупиняє співпрацю з російськими університетами і компаніями, що стратегічно важливі для російської влади.

Про це йдеться у заяві уряду від 27 березня, передає Європейська правда.

"Уряд прийняв рішення призупинити співпрацю, що фінансується з держкоштів, у сфері досліджень та інновацій з російськими університетами та компаніями, які є стратегічно важливими для влади РФ. Наша мета – запровадити заходи, які негативно вплинуть на Росію та осіб і організації, що тісно пов’язані з Кремлем – але не карати окремо взятих російських науковців, які мають доброчесні наукові інтереси", – зазначають у заяві.

За словами міністра науки Джорджа Фрімена, усі виплати за російськими проєктами, що фінансувалися з британських державних коштів, призупиняють, і нових проєктів співпраці не починатимуть. Крім того, Британія закликатиме до такого кроку партнерів у міжнародних проєктах, де вона не є єдиною співпрацюючою стороною.

"Ми також виділяємо пакет обсягом до 3 млн фунтів для підтримки українських науковців, що знаходяться під загрозою. Ми підтримуємо Україну, її демократично обрану владу та хоробрий народ у ці жахливі часи", – зазначив Фрімен.

Інших деталей щодо пакету фінансування для українських науковців наразі не повідомляють.