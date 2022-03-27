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На захід України вже переміщено 89 підприємств. ІНФОГРАФІКА

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бизнес

Із зони бойових дій на захід України переміщено 89 підприємств, 47 з них вже почали працювати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено", – написав Гетманцев.

На захід України вже переміщено 89 підприємств 01

Він нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Також є можливіть долучитись до логістики.

Як повідомлялося, українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей до Західної України. Для цього запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави.

Автор: Галина Ялівець
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