У Києві завтра закінчується опалювальний сезон

Опалювальний сезон завершується у Києві відзавтра, з 28 березня.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської військової адміністрації №475 від 25 березня.

"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 28 березня 2022 року", – сказано в розпорядженні.

Відповідно до тексту розпорядження, відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах здійснюватиметься за письмовими заявами їхніх керівників.