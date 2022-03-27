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Київ (4316) опалювальний сезон (793)

У Києві завтра закінчується опалювальний сезон

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отопление

Опалювальний сезон завершується у Києві відзавтра, з 28 березня.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської військової адміністрації №475 від 25 березня.

"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 28 березня 2022 року", – сказано в розпорядженні.

Відповідно до тексту розпорядження, відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах здійснюватиметься за письмовими заявами їхніх керівників.

Автор: Галина Ялівець
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"Счастить" Киянам .... у деяких містах вже 3 тиждні як рашиссти "закіньчили опалювальний сезон" п@дли!
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28.03.2022 03:14 Відповісти
"Счастить" Киянам .... у деяких містах вже 3 тиждні як рашиссти "закіньчили опалювальний сезон" п@дли!
показати весь коментар
28.03.2022 03:14 Відповісти
 
 