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США (4310) фінансування (1724) Блінкен (20)

США виділять $100 мільйонів прикордонній службі та поліції на передовій

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сша,сенат

США нададуть додаткові $100 млн Державній прикордонній службі на Нацполіції України, які перебувають на передовій.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"США нададуть $100 млн додаткової допомоги цивільній безпеці, включаючи бронетехніку та обладнання, Державній прикордонній службі на Нацполіції України, які перебувають на передовій, рятуючи постраждалих і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", – написав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України.

Автор: Галина Ялівець
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