Окупанти нанесли ракетні удари по Львову, пошкоджені нафтобаза та завод

Під час обстрілу російськими окупантами 26 березня у Львові було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської області Максим Козицький, передає ВВС.

"Один з ударів влучив по нафтобазі у житловому кварталі, другий – по військовому об'єкту – заводу, який розташований у житловому масиві. По кожному об'єкту по два удари завдали", – уточнив він.

За словами мера Львова Андрія Садового, сьогоднішніми ударами "агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз у Польщі".

"А Львів це 70 км від польського кордону. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза серйозна", – наголосив Садовий.

Також зазначається, що під час ворожого обстрілу постраждали п'ятеро людей.