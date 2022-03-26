Окупанти нанесли ракетні удари по Львову, пошкоджені нафтобаза та завод
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Під час обстрілу російськими окупантами 26 березня у Львові було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Львівської області Максим Козицький, передає ВВС.
"Один з ударів влучив по нафтобазі у житловому кварталі, другий – по військовому об'єкту – заводу, який розташований у житловому масиві. По кожному об'єкту по два удари завдали", – уточнив він.
За словами мера Львова Андрія Садового, сьогоднішніми ударами "агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз у Польщі".
"А Львів це 70 км від польського кордону. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза серйозна", – наголосив Садовий.
Також зазначається, що під час ворожого обстрілу постраждали п'ятеро людей.
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Артемій Золотарь
показати весь коментар26.03.2022 21:56 Відповісти Мені подобається 1
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