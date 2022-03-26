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Окупанти нанесли ракетні удари по Львову, пошкоджені нафтобаза та завод

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львов

Під час обстрілу російськими окупантами 26 березня у Львові було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської області Максим Козицький, передає ВВС.

"Один з ударів влучив по нафтобазі у житловому кварталі, другий – по військовому об'єкту – заводу, який розташований у житловому масиві. По кожному об'єкту по два удари завдали", – уточнив він.

За словами мера Львова Андрія Садового, сьогоднішніми ударами "агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз у Польщі".

"А Львів це 70 км від польського кордону. Весь світ повинен зрозуміти, що загроза серйозна", – наголосив Садовий.

Також зазначається, що під час ворожого обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Автор: Юлiя Недашківська
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Рашке від сьогодні вже капець!Байден та Европа тепер взялись за розвал імперії світового зла,за справжніх нацистів-рашистів дуже серйозно!Слава ЗСУ!Слава Україні!
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26.03.2022 21:56 Відповісти
 
 