Parimatch вивела франшизу з РФ

Parimatch припинила співпрацю з РФ та завершила всі юридичні та технічні процеси для виведення франшизи – відімкнули софт Parimatch Tech і заборонили використовувати бренд Parimatch у будь-яких форматах та на будь-яких майданчиках.

Про це повідомили у компанії, передає DOU.ua.

"Це означає повну заборону на використання рекламних матеріалів, символіки, кольорів, глобальних амбасадорів і слоганів Parimatch на території РФ, а також заборону використання символіки для локальних амбасадорів. Крім того, РФ була відключена від усіх ексклюзивних та загальних технологічних рішень холдингу Parimatch Tech. Тобто, платформа Parimatch у Росії більше не працює", – зазначили виданню у Parimatch.

Зазначається, що наглядова рада міжнародної холдингової компанії Parimatch Tech ще в лютому вирішила зупинити роботу в Росії. Процес виведення бренду розпочався 1 березня, а 26 березня він завершився.

У компанії наголосили, що відтепер будь-яка присутність Parimatch у РФ буде порушенням інтелектуальних прав.

"Це не ребрендинг або рестайлінг, це повне відключення від франшизи. Ми не маємо відношення до подальшої діяльності компанії ТОВ "Бетрінг", – прокоментував co-CEO Parimatch Тech Максим Ляшко.