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Велика Британія арештувала два літаки бізнес-партнера Абрамовича

Новини БізнесЦензор Транспорт

лондон,британия

Британський уряд заарештував два приватні літаки, які належать російському олігарху Євгену Швідлеру.

Як пише ВВС, літаки протягом трьох тижнів перебували під слідством в аеропортах Фарнборо та Біггін-Хілл в Англії.

Вартість конфіскованих суден оцінюється у 45 млн фунтів стерлінгів ($60 млн).

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що "друзі Путіна" не повинні "насолоджуватися розкішшю", доки в Україні гинуть безневинні люди.

Зазначається, що Євген Швідлер, експрезидент "Сибнафти", потрапив під санкції 24 березня за ділові зв'язки з ще одним російським олігархом Романом Абрамовичем. Його власний капітал оцінюється в 1,2 млрд фунтів.

Водночас низка ЗМІ повідомляла, що уряд Великої Британії виключив транспортні обмеження із санкцій щодо Швідлера та засновника російського "Тінькофф банку" Олега Тінькова.

Автор: Юлiя Недашківська
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26.03.2022 23:17 Відповісти
 
 