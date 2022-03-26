Raiffeisen Bank International розглядає можливість виходу з РФ

Австрійська група Raiffeisen Bank International розглядає питання можливого виходу з російського ринку.

Про це йдеться у відповіді банку на лист очільника Націонаьного банку України, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що загалом 25 березня Нацбанк отримав повідомлення від двох "потужних гравців міжнародного рівня, які демонструють свою неготовність співпрацювати з країною-агресором".

Крім Raiffeisen Bank International, повідомлення надійшло від найбільшої банківської групи Нідерландів ING Bank. Компанія ухвалила рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.