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Raiffeisen Bank International розглядає можливість виходу з РФ

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raiffeisen

Австрійська група Raiffeisen Bank International розглядає питання можливого виходу з російського ринку.

Про це йдеться у відповіді банку на лист очільника Націонаьного банку України, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що загалом 25 березня Нацбанк отримав повідомлення від двох "потужних гравців міжнародного рівня, які демонструють свою неготовність співпрацювати з країною-агресором".

Крім Raiffeisen Bank International, повідомлення надійшло від найбільшої банківської групи Нідерландів ING Bank. Компанія ухвалила рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.

Автор: Юлiя Недашківська
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Nestle, Procter & Gamble, PepsiCo (виробництво чіпсів,сири,йогурти ітд) ,Reckitt Benckiser (Veet, Air Wick), Unilever ( "Черный жемчуг", "Чистая линия" и "Бархатные ручки,"Маленькая фея").
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27.03.2022 13:49 Відповісти
 
 