Угорщина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у Facebook.

Зазначається, що таке рішення дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив’язки до дозволів та додаткових адміністративних бар’єрів.

В "Укртрансбезпеці" уточнили, що Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим. Раніше Латвія дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників.

Зі свого боку Словаччина та Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів.