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інтернет (1177) хакер (406) Ілон Маск (345) Starlink (84)

Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink, які передали Україні

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хакер,рф

ЗМІ повідомляють, що російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. У відповідь на це американський мільярдер Ілон Маск заявив, що атаки відбуваються і на супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.

Про це засновник оператора супутникового інтернету Starlink написав у Twitter.

Водночас Маск наголосив, що зламати Starlink хакерам не вдається.

"Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння", – заявив Маск.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.

Автор: Юлiя Недашківська
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