Російські хакери атакували супутникові термінали Starlink, які передали Україні

ЗМІ повідомляють, що російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. У відповідь на це американський мільярдер Ілон Маск заявив, що атаки відбуваються і на супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.

Про це засновник оператора супутникового інтернету Starlink написав у Twitter.

Водночас Маск наголосив, що зламати Starlink хакерам не вдається.

"Starlink, принаймні, поки що чинив опір усім спробам злому та глушіння", – заявив Маск.

Starlink, at least so far, has resisted all hacking & jamming attempts — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.