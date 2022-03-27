Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США
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Суд у Відні відмовив українському бізнесмену Дмитру Фірташу у повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на нього чекає розгляд провадження про корупцію.
Про це DW повідомили у пресслужбі суду, підтвердивши оприлюднену днями інформацію віденської газети Der Standard.
Рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня Фірташ може подати апеляцію.
Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі.
Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до США.
Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.
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Во время суда над Фирташем в Вене олигарх публично заявил о поддержке Кличко лично и его политической партии с 2012 года. Фирташ также заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича он имел встречу с Петром Порошенко и Виталием Кличко, на которой якобы были достигнуты некие конфиденциальные договоренности.
В своей речи Фирташ также сделал неознозначное заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом". По его словам, он сделал все, что мог, чтобы к власти не пришла команда Юлии Тимошенко.
Це уже не дивує …
Азербайджан чекав 30 років «правового рішення» країнами ЄС щодо захоплення арменією територій Азербайджану!!
Схаменіться, люди!!
@крок_за_кроком
Я правильно розумію, що канал Інтер Фірташа, який до 24 числа показував тільки російські фільми, який на 9 травня транслював концерт з кремлівського палацу за одну ніч став патріотичним і вимагати відповідальності для цих моральних виробдків не на часі?
Бо зараз вони роблять добру справу.
- пакуйтесь.
рвать будут на части