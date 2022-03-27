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Австрія (268) США (4310) Фірташ (604) екстрадиція (47)

Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Новини БізнесЦензор Влада

фирташ,фірташ

Суд у Відні відмовив українському бізнесмену Дмитру Фірташу у повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на нього чекає розгляд провадження про корупцію.

Про це DW повідомили у пресслужбі суду, підтвердивши оприлюднену днями інформацію віденської газети Der Standard.

Рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня Фірташ може подати апеляцію.

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+37
блін, с такими темпами він ще здохне в Австрії
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26.03.2022 13:55
+15
Хай віддасть всі свої статки на захист України та отримає за це амністію. Але це фантастичний варіант - здохне але і копійки не пожертвує з того що накрав.
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26.03.2022 13:56
+14
КАЛЛОМОЙСКИЙ ОБЕЩАЛ ДВА КИОСКА ПОКРАСИТЬ --- У ФИРТАША ИЗ УШЕЙ ПАТРИОТИЗЬМ ПОЛЕЗ --- ЗЕЛЯ ОТДАЙ БЕНЮ В США . ШОБ ЭТИХ ДВУХ ПАТРИЕТОВ ОДНИМ САМОЛЕТОМ ТУДА ДОСТАВИТЬ -- ТАМ ИМ В ТЮРЬМЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРОГУЛЫ СТАВЯТ
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27.03.2022 07:42
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блін, с такими темпами він ще здохне в Австрії
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26.03.2022 13:55 Відповісти
в нього грошей на адвокатів вже нема... Видоїли під нуль
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27.03.2022 13:33 Відповісти
2014г. Президент Украины Петр Порошенко провел в Вене с олигархом Дмитрием Фирташем 28-часовою встречу в Вене накануне президентских выборов, сообщает INSIDER со ссылкой на участников встречи.22 апреля на день рождения Владимира Кличко в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа.

Во время суда над Фирташем в Вене олигарх публично заявил о поддержке Кличко лично и его политической партии с 2012 года. Фирташ также заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича он имел встречу с Петром Порошенко и Виталием Кличко, на которой якобы были достигнуты некие конфиденциальные договоренности.

В своей речи Фирташ также сделал неознозначное заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом". По его словам, он сделал все, что мог, чтобы к власти не пришла команда Юлии Тимошенко.
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27.03.2022 13:52 Відповісти
А що ще бот, зареєстрований 16.03.2022, може написати? В спам, казламорде
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27.03.2022 14:43 Відповісти
Хай віддасть всі свої статки на захист України та отримає за це амністію. Але це фантастичний варіант - здохне але і копійки не пожертвує з того що накрав.
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26.03.2022 13:56 Відповісти
Хоча б пару літаків купив
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26.03.2022 14:18 Відповісти
Конфисковать‼️ВСЕ ‼️НАГРАБЛЕННОЕ У НАРОДА Украины ‼️и ЗАКУПИТЬСовременное ПВО и ИСТРЕБИТЕЛИ
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27.03.2022 11:26 Відповісти
амністію від кого? питання до нього мають у США.
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26.03.2022 14:24 Відповісти
амністія???? Люди добрі жодної амністії до зрадників та колобарантів
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Это тварь - один из кошельков *****. Ты еще ***** предложи амнистию если он выплатит репарации
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27.03.2022 12:23 Відповісти
Теперь еще 8 лет апелляции. Хоть книгу пиши..
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26.03.2022 13:58 Відповісти
Австрійське кривосуддя для елітних копупціонерів працює. Скоро й інші будуть до Австрії як на прощу втікати
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26.03.2022 21:11 Відповісти
Україна лише допомагала фірташу уникнути екстрадиції до США
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26.03.2022 21:48 Відповісти
бо як в США почне говорити. то дуже мало людей в Україні залишиться в "політикумі"
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27.03.2022 12:05 Відповісти
А чого він так боїться американської феміди,питання риторичне звичайно ж..
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26.03.2022 14:23 Відповісти
КАЛЛОМОЙСКИЙ ОБЕЩАЛ ДВА КИОСКА ПОКРАСИТЬ --- У ФИРТАША ИЗ УШЕЙ ПАТРИОТИЗЬМ ПОЛЕЗ --- ЗЕЛЯ ОТДАЙ БЕНЮ В США . ШОБ ЭТИХ ДВУХ ПАТРИЕТОВ ОДНИМ САМОЛЕТОМ ТУДА ДОСТАВИТЬ -- ТАМ ИМ В ТЮРЬМЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРОГУЛЫ СТАВЯТ
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27.03.2022 07:42 Відповісти
мітя тобі конче потрібно до Америки.......вона чекає на тебе уже цілих 8 років......мітя дурнику не тягни волиночку.......тепер вже зрозумів тебе козла з нетерпінням чекає американська Феміда
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27.03.2022 09:47 Відповісти
Він може боронити Україну,якщо поверне всі свої статки,що накрав в Україні,а це можна зробити ,знаходячись і в Відні,а повертатись в Україну задля того,щоб втекти від екстрадиції у США,це казка для наївних...З 2014 року він не дуже прагнув повертатися в Україну для захисту країни...
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27.03.2022 10:57 Відповісти
Размечтались ,этот кровопийца костьми ляжет и копейки не даст ,как и вонючка 💩какламойский
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27.03.2022 11:29 Відповісти
пусть все-таки лучше посидит в США
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27.03.2022 11:07 Відповісти
Яка гидота олігархи , ці паскудники які так грабували державу,а де допомога воюючій краіні де допомога ЗСУ ?,де допомога біженцям ?іі нема ,або символічно копійки ,думаю після війни олігархи мають зникнути з Украіни ,разом з корупційними судами . А ті кошти що виведені в офшори а це за різними оцінками 150-200 мільярдіва доларів мають піти на відбудову держави .Думаю зарубіжними краінам які заарештовують майно рос. олігархів , слід арештовувати і статки украінських олігархів ,адже це майже одне і теж.
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27.03.2022 11:29 Відповісти
Ви погано собі уявляєте шо таке Фірташ! Це крємльовскій зіц-прєдсєдатель, на якого оформлені облгази і т.ін.
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Бабло крадене в Україні Фірташами перемагає в Австрії суди???
Це уже не дивує …
Азербайджан чекав 30 років «правового рішення» країнами ЄС щодо захоплення арменією територій Азербайджану!!
Схаменіться, люди!!
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27.03.2022 12:30 Відповісти
Опожопівців та ригоАнали теж потікали до Австрії в гості до фірташа, клюєвих, азірових, мабуть…рідня..
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27.03.2022 12:35 Відповісти
ОПа буде продовжувати свою операцію "Вятувати нерядового Фірташа" і буде посити передати його Україні, де він зникне, як і медведчук?

@крок_за_кроком

Я правильно розумію, що канал Інтер Фірташа, який до 24 числа показував тільки російські фільми, який на 9 травня транслював концерт з кремлівського палацу за одну ніч став патріотичним і вимагати відповідальності для цих моральних виробдків не на часі?
Бо зараз вони роблять добру справу.
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27.03.2022 12:36 Відповісти
Предлагаю его повесить в беседке пожарного депо черновицкой пожарной команды.
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27.03.2022 12:48 Відповісти
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27.03.2022 19:00 Відповісти
********** агентура в Украине!
- пакуйтесь.
рвать будут на части
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27.03.2022 14:57 Відповісти
дермаки та падяляки он сидіть і нічо, всі давольні, бубачка теж. то про що ви?
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27.03.2022 16:48 Відповісти
у діли фірташа в Америкосів адвокатом бувший генпрокурор США, до речі друг Джуліані та Трампа. Коли Руді приїзджав в Україну, вів конфіденти з єрмаком, сашком дубінським т ін.,два льовчики руді (до речі одесити) возили бабло від фірташа для адвокатів. Один з гьовчиків давав покази в Конгресі, а тут беня навіт порушив кримінал за вимагавство з нього бабок "на адвокатів". Росбізнеса,укрбізнеса платили гроші австріякам, були спонсорами друзів Путіна в Австрії. А тут свіфт, бабло зависло. Скоро видадуть америкосам. Фірташові подельники в Індії давно сидять теж з подачі америкосів а сидять за те, що гендлювали з титаном( стратегтовар) для США. А ця інфа про конфіденти Пороха і Кличкоз "хазяїном" України виникла з подачі самого діми, а далі його ворогиня баба дуля до цього часу ефірить.
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27.03.2022 17:52 Відповісти
фірташ гаманець вальцмана
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27.03.2022 22:00 Відповісти
Фірташ- завжди був кремлівським козачком в Україні, багато знає. Росіяни його живим до США не випустять.
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27.03.2022 20:59 Відповісти
Бл...если появится ,принудительно в судебном порядке на фронт
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27.03.2022 21:08 Відповісти
А Коломойша шо? Де затихарился? Из-под кресла ЗЕчма и носа не кажет? А американская Фемида о нём слёзы горькие льёт. Говорит: " Обнять хочу Коломойшу, прям сил нет так встретиться желаю"
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27.03.2022 22:42 Відповісти
тест
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28.03.2022 07:17 Відповісти
тест
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28.03.2022 07:19 Відповісти
А как вам идея - если Коломоский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
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28.03.2022 09:02 Відповісти
А как вам идея - если Коломоский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
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28.03.2022 09:02 Відповісти
А как вам идея - если Коломоский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
показати весь коментар
28.03.2022 09:02 Відповісти
А как вам идея - если Коломоский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
А как вам идея - если Коломойский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
А как вам идея - если Коломойский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
А как вам идея - если Коломойский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
А как вам идея - если Коломойский не направит 50% своего бабла на закрытие неба над Украиной, то его тоже можно отправить в США? Его ж в Штатах ждут...
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28.03.2022 09:05 Відповісти
А что говорит бородатая бабця насчёт поделиться с Украиной закрытым небом на несколько милиардов доларов?
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28.03.2022 09:06 Відповісти
 
 