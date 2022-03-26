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Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє співпрацю з РФ та Білоруссю

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cern

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) повідомила про зупинення співпраці з Росією та Білоруссю у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у заяві організації.

Зокрема, CERN призупиняє участь своїх вчених у наукових комітетах установ на території РФ і Білорусі. Також скасовуються всі заходи за програмами співпраці у цих двох країнах. Крім того, призупиняється можливість призначати асоційованими членами CERN російських та білоруських представників.

Також організація розриває контракти з установами цих країн.

"23 держави-члени CERN вкотре найрішучим чином засуджують військове вторгнення російської федерації в Україну й заяви тих російських інститутів, які висловлювали підтримку незаконному вторгненню в Україну", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Європейська організація з ядерних досліджень – це міжнародний дослідницький центр європейської спільноти, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Наразі на експериментальному обладнанні CERN працює близько 12 тис. дослідників з 80 країн з усього світу.

Автор: Юлiя Недашківська
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