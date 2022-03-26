США планують санкції проти російських компаній, які надають технології для армії та розвідки

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які, за її даними, надають товари та послуги для військових та розвідувальних служб, включаючи компоненти подвійного призначення.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланнями на офіційних осіб, передає Інтерфакс-Україна.

Під санкції вже наступного тижня можуть потрапити ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання. Раніше вони були включені до списку компаній, на адресу яких заборонено експорт чутливих технологій, але з якими було дозволено підтримувати ділові відносини.

Тим не менш, на думку джерел, санкції у поєднанні з обмеженнями експортного контролю перекрили доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, фінансування та компонентів, необхідних для їхнього виробництва всередині Росії.

Серед компаній, включених у новий список санкцій, також компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор", великий російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", комп'ютерна фірма T-Platforms.

Джерела видання зазначають, що щодо цих компаній буде розширено вже введені експортні обмеження шляхом заборони будь-яких фінансових операцій з ними.

Також розглядається можливість запровадження санкцій щодо компанії iGrids, яка розробляє програмне забезпечення для автоматизованих систем керування електромережами Росії.