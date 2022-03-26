Нацбанк продав валюти за тиждень на $630 мільйонів

Національний банк на тижні з 21 по 25 березня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $352,7 млн, євро – на 241,7 млн євро, тоді як тижнем раніше "чистий" продаж склав $188,2 млн і 321,7 млн євро відповідно.

За інформацією НБУ на його сайті, за минулий тиждень він купив всього $3,5 млн і 4,5 млн євро, водночас їх продаж склав $356,15 млн і 246,23 млн євро ($270,59 млн), передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була запроваджена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте останніми тижнями обсяг купівлі валюти центробанком впав до мінімуму, тоді як обсяги її продажу збільшуються.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,74 млрл і 69,7 млн євро, а продав $3,97 млрд і 687,5 млн євро, у тому числі з початку війни купівля валюти досягла $1,08 млрд та 69,7 млн євро, а продаж $1,2 млрд та 687,5 млн євро.

Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року становили $27,7 млрд.