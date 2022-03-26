Зеленський анонсував будівництво тимчасового житла для переселенців

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає будівництво тимчасового житла для громадян, які виїхали з районів бойових дій.

Про це він заявив під час звернення.

"Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб", – зазначив очільник держави.

Президент підкреслив, що йдеться саме про тимчасове житло. "Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном", – зауважив він.

Як зазначив Зеленський, деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпочав виплати пенсій за квітень в областях, де тривають активні бойові дії. Упродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд грн.