Уряд почав виплачувати авансом пенсії за квітень

Кабінет міністрів розпочав виплати пенсій за квітень в областях, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення.

За його словами, Пенсійний фонд перерахував державному "Ощадбанку" всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей.

"Вже завтра (26 березня, – ред.) гроші будуть у людей на картках, а "Укрпошта" розвозитиме готівку. Завтра-післязавтра (26-27 березня, – ред.) виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу", – наголосив очільник держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд грн.

Також для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень.

Він зазначив, що 26 березня авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області, 27 березня – в Київську.