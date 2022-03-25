Львів отримав 25 терміналів Starlink

Львівський ІТ Кластер закупив термінали Starlink. Їх використовуватимуть для об’єктів критичної інфраструктури міста.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

"Ми закупили першу партію Starlink – це декілька сотень терміналів. Вже приїхали перші 25 штук і ми передаємо їх для критичної інфраструктури Львова. Відтепер критична інфраструктура міста буде мати зв'язок, не зважаючи на жодні обставини. Термінали Starlink в умовах війни є засобом спеціального зв’язку, тому ними варто користуватись лише в тому випадку, коли вже не працює кабельний інтернет", – розказав СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.

Закупівля стала можливою завдяки тому, що Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Ілоном Маском.

За словами Веселовського, багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни.

"Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей України, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні", – зазначив він/

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.