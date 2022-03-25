Spotify припинить працювати в Росії

Музичний стримінговий сервіс Spotify припинить надавати доступ до свого безкоштовного пакету послуг в Росії.

Як зазначає Bloomberg, раніше компанія вже припинила надання платних послуг російським користувачам.

"Spotify продовжує вважати, що надзвичайно важливо намагатися підтримувати роботу нашого сервісу в Росії, щоб надавати довірені, незалежні новини та інформацію в регіоні. На жаль, нещодавно прийняте законодавство, яке ще більше обмежує доступ до інформації, усуває свободу вираження поглядів та криміналізує певні типи новин, ставить під загрозу безпеку співробітників Spotify і, можливо, навіть наших слухачів", – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше цього місяця фінансовий директор Spotify Пол Фогель заявив, що компанія очікує втратити близько 1,5 мільйона передплатників у першому кварталі після призупинення надання послуг в РФ.

Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".

Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати.