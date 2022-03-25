Мінветеранів та Мінцифри працюють над цифровізацією послуг для ветеранів, – міністр

Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації України наразі ведуть роботу над осучасненням та цифровізацією послуг для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих.

Про це під час прямого включення до інформаційного марафону всеукраїнських каналів повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

"Зі здобуттям перемоги нашою країною ми ввійдемо у зовсім іншу Україну – оновлену, сучасну і цифрову. Наразі ми активно працюємо з Мінцифрою, щоб осучаснити наші послуги і оцифрувати їх, щоб набагато легше було ними користуватись. Звичайно, у період війни захист персональних даних – понад усе. Тому ми не будемо робити кроків, які можуть нашкодити. Але все робиться для того, щоб запрацювали послуги для Захисників – електронне посвідчення ветерана в "Дії", мобільний додаток е-Ветеран, тощо. Це вимога часу і ми будемо робити все, щоб це сталось", – сказала Лапутіна.

Вона наголосила, що фахівці Міністерства в умовах воєнного стану активно працюють над створенням підвалин для періоду після перемоги. За ініціативою Мініветеранів, парламентом уже внесено зміни до чинного законодавства, щоб провести в Україні комплексний огляд та оновлення системи соціального захисту ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає проведення в Україні раз на три роки комплексного огляду та оновлення системи соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.