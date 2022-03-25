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Голова польської нафтогазової компанії PGNiG достроково подав у відставку

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pgnig

Президент правління Польської нафтогазової компанії PGNiG Павєл Маєвський достроково подав у відставку з займаної посади.

Як повідомляється, на сайті компанії, його повноваження будуть припинені з 8 квітня.

Маєвський обіймав свою посаду з листопада 2020 року, строк його чинного контракту спливав наприкінці 2022 року.

За даними польських ЗМІ, причиною відставки могли стати розбіжності із керівництвом PKN Orlen, яка перебуває у процесі поглинання PGNiG. Водночас джерела польських видань вказують, що Маєвський може обійняти посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Польщі, пише Rzeczpospolitа.

Автор: Михайло Орлюк
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