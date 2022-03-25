Мережа Hyatt відмовилася від одного з чотирьох російських готелів через війну

Міжнародна мережа готелів найвищого рівня Hyatt Hotels Corporation перегляне угоди з власниками готелів, які працюють під її брендами в Росії через вторгнення в Україну.

Як повідомляється на сайті компанії, наразі прийнято рішення припинити ділові стосунки з одним з них.

"Згідно із запровадженими санкціями й урядовими директивами, асоціація, контракти й відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У Hyatt радять гостям з питаннями про проживання на 26 березня 2022 року і пізніше звернутися безпосередньо до готелю.

Раніше мережа готелів такого оголосила про припинення будь-яких нових інвестицій в РФ.

Водночас за даними на сайті компанії, в мережу Hyatt в Росії входить чотири готелі – в Москві, Сочі, Ростові-на-Дону та в Єкатеринбургу.

"Оскільки ця складна ситуація розвивається, ми продовжуємо оцінювати наші існуючі угоди зі сторонніми організаціями, які володіють готелями Hyatt в Росії, дотримуючись при цьому відповідних санкцій та урядових директив", – зазначається у повідомленні Hyatt.