Колишній підрядник "Північного потоку-2" більше не планує нових контрактів в Росії

Італійська нафтосервісна компанія Saipem SpA оновила стратегічний план на 2022-2025 роки, тепер він не передбачає укладання нових контрактів у Росії.

Згідно з матеріалами компанії, після цього очікуваний обсяг замовлень на проектування та будівництво на суші скоротився до 15 млрд євро з 18 млрд євро, які передбачались затвердженим у жовтні 2021 року планом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У попередньому стратегічному плані компанії на Росію припадало 11% загального очікуваного обсягу E&С-замовлень на суші.

Також у плані скоротилася частка очікуваних замовлень на Середньому Сході – з 35% до 29% та в Америці – з 12% до 11%. Saipem припускає, що на Європу припаде 24% (проти 13% у попередньому плані) замовлень, на Африку – 22% (проти 20% раніше), на країни АТР – 10% (проти 8% раніше).

Обсяг невиконаних зобов'язань перед російськими замовниками у матеріалах компанії оцінюється за консолідованими активами Saipem у 254 млн євро (1% від загального обсягу в 22,7 млрд євро), а з урахуванням неконсолідованих активів – майже 2 млрд євро (8% від 24,7 млрд євро).

При цьому зазначається, що грошові аванси за цими роботами "перебувають у рівновазі з фактичним прогресом", діяльність ведеться у повній відповідності до законодавства. Наголошується, що послуги, що надаються російським контрагентам, мають незначний вплив на грошовий потік підприємства.

Saipem спеціалізується на інжинірингових, бурових та будівельних послугах для великих проектів у галузі енергетики та інфраструктури. Компанія була одним з підрядників будівництва підводної частини "Північного потоку-2".

Як зазначається у звіті компанії, наразі Saipem веде роботи з проектування, закупівлі та будівництва об'єктів проекту "Арктик СПГ-2" (60% частка контролюється "НОВАТЕКом", по 10% - у Total, Japan Arctic LNG BV, китайських CNPC та CNOOC), а також установки отримання сірки для Московського НПЗ "Газпром нафти".