"Укргазвидобування" звітує про збільшення видобутку газу попри війну

ПАТ "Укргазвидобування" з початку 2022 року наростило видобуток газу більш ніж на 1%, порівняно з аналогічним перводом минулого року, та за умов війни запустило в роботу нову свердловину.

Про це йдеться в повідомленні "Укргазвидобування" у Facebook.

"Надзвичайними зусиллями нашої команди, частина якої працює в умовах обстрілів і бомбардувань, "Укргазвидобування" зберігає "плюс" у видобутку природного газу. З початку року ми видобули на понад 1% більше, ніж за такий самий період 2021 року", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, більшість газових промислів компанії продовжує стабільно видобувати газ, за винятком низки об’єктів у найгарячіших точках.

"Нам практично вдалося втримати добовий видобуток на довоєнному рівні – зниження становить лише близько 5%. І наші фахівці продовжують бурити нові свердловини та виконувати сервісні операції з інтенсифікації видобутку в безпечних регіонах, щоб мінімізувати це скорочення. Більше того, цього тижня наша команда успішно запустила в роботу нову свердловину після буріння", – зазначили в "Укргазвидобуванні".