У Росії до літа можуть закрити половину кінотеатрів

До половини кінотеатрів у Росії може закритися до літа у разі відсутності заходів підтримки з боку держави, практично всі кінотеатри країни вже перейшли на роботу зі зменшеною кількістю залів та скороченим робочим днем ​​через відсутність достатньої кількості фільмів.

Про це член Асоціації власників кінотеатрів (АВК), голова російського представництва корпорації Сomscore Роман Ісаєв, передає Інтерфакс.

"Частина кінотеатрів може почати закриватися вже зараз. І ми, на жаль, бачимо вже випадки, коли одна з федеральних мереж закрила один із своїх кінотеатрів у Санкт-Петербурзі, ці випадки зараз збільшуватимуться (...) кінотеатри закриватимуться, на жаль, і в перспективі, до літа, якщо не буде вжито якихось кардинальних заходів, може закритися до половини кінотеатрів у Росії", – сказав Ісаєв, відповідаючи на питання щодо ризиків закриття кінотеатрів у разі відсутності заходів підтримки від держави.

Причинами закриття залів можуть стати відсутність достатньої кількості якісного кіно та збільшені експлуатаційні витрати.

"Практично всі кінотеатри в країні вже перейшли на роботу зі зменшеною кількістю залів та скороченим робочим днем, тому що показувати нічого. При цьому експлуатаційні витрати по кожному сеансу збільшилися, тому що вартість покупки ламп для проекторів, що купуються за валюту, зросла", – додав він.

При цьому він повідомив, що у кінотеатрах вже відзначається падіння виручки та відвідуваності.

"На тлі того, що в березні російський прокат не отримав великі, очікувані фільми, ті картини, які вийшли, вони не змогли залучити аудиторію, яка могла б бути, і це падіння мінімум у 5-7 разів залежно від конкретного вікенду та тих фільмів, які виходили на цих вихідних", – уточнив Ісаєв.

Основна надія у кінотеатрів зараз, за ​​словами члена АВК, на російський контент, "але його мало і він часом не відповідає критеріям якості". На думку експерта, необхідно переналаштовувати російську кіноіндустрію на збільшення кількості контенту та на підвищення якості та контроль за якістю фільмів.

"За тією інформацією, якою ми володіємо зараз, європейським великим студіям не поставлені жорсткі вимоги щодо відходу з російського ринку, відкликання своїх картин, тому, на даний момент, є відчуття, що європейські картини в Росії продовжуватимуть виходити", – сказав Ісаєв, відповідаючи на запитання про те, чи продовжиться прокат європейського кіно в Росії на тлі санкцій, що запроваджуються зарубіжними країнами.

При цьому він зазначив, що "виникає інше питання – ті російські компанії, які викупили ці фільми для прокату в Росії, чи зможуть вони здійснити всі необхідні виплати за ці картини". За його словами, зараз не всі прокатники зможуть внести потрібні суми для отримання прав на ці картини.

Крім того, можуть знайтись закордонні компанії, які ухвалять рішення не продовжувати роботу в Росії та з російськими компаніями, побоюючись тиску.

Закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal прийняли рішення призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ через війну в Україні.