В Україні знизились ціни на хліб, крупи, деяку молочну та м’ясну продукцію

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала зниження цін на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію у майже всіх областях України.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

"Відповідно до наданих за моніторингом даних, майже у всіх областях України з 14 березня 2022 року відбувається зменшення ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію, а також на пальне", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що збільшення цін на овочі та деяку іншу продукцію викликане сезонністю.

"Держпродспоживслужбою робиться все необхідне для стабілізації цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення", – додалив Держпродспоживслужбі.

Дані для моніторингу надаються на основі наявних цін у закладах роздрібної торгівлі з різних областей та районів.

Раніше повідомялося, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари.