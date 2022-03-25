Конкурент мережі гіпермаркетів Metro йде з Росії, продавши бізнес менеджерам

Рітейлер Selgros Cash&Carry, який керує в РФ гіпермаркетами дрібнооптової торгівлі, передасть російський бізнес менеджменту.

Як повідомили у пресслужбі російського підрозділу, компанія буде продана її менеджменту, повідомляє російський Інтерфакс.

У повідомленні зазначається, що Selgros Cash&Carry Russia продовжить вести бізнес у Росії, підтримувати своїх клієнтів, у тому числі B2B-сегмент.

"Ми несемо відповідальність за більш ніж 2000 осіб, і наше головне завдання сьогодні – подбати про них, зберігши їхні робочі місця та забезпечивши підтримку", – повідомив генеральний директор Selgros Cash&Carry Russia/Global Foods Аксель Дітер Хартенштайн.

Selgros та дистриб'ютор товарів для готельно-ресторанного бізнесу Global Foods належать австрійській Transgourmet. Global Foods в РФ також буде викуплено менеджментом, вона продовжить роботу в країні з новим акціонером.

Selgros Cash&Carry відкрив офіс у Росії у серпні 2006 року, а у 2008 році – перший торговий центр. На сьогоднішній день мережа в РФ об'єднує 11 магазинів у шести містах Росії. Мережа була заснована у Німеччині. У Німеччині, Польщі та Румунії працює 81 магазин.

Виручка ТОВ "Зельгрос" по РСБУ в 2020 році склала 13,19 млрд. рублів, чистий збиток - 1,57 млрд. рублів.