Швейцарія сьогодні приєднається до нових санкції ЄС проти Росії

Влада Швейцарії вводить у повному обсязі санкції проти Росії, які раніше схвалив ЄС у рамках четвертого санкційного пакету через війну РФ проти України.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, обмеження набирають чинності у п'ятницю о 23:00 за місцевим часом.

У заяві зазначається, що йдеться про заборону на експорт "товарів та послуг для російської енергетичної сфери". Крім того, вводиться заборона на товари із заліза та сталі з Росії, а також на експорт у РФ предметів розкоші.

Таким чином, наголошується в документі, Швейцарія продовжує запроваджувати проти ЄС ті самі заходи, які затверджує Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія заморозила російських активів на суму близько 5,75 млрд франків ($6,17 млрд) у межах санкцій. Очікується, що ця сума ще може зрости.