Росія може залишитись без цивільних літаків через закриття заводу в Ростові, – росЗМІ

Російські авіакомпанії, які експлуатують регіональні літаки Ан-24 та Ан-26, повідомили владі про проблеми з ремонтом турбогвинтових двигунів через закриття Ростовського заводу цивільної авіації №412.

Про це повідомило російське видання РБК, передає Укрінформ.

"Через закриття заводу у Ростові-на-Дону цивільні перевізники можуть припинити польоти на літаках Ан-24 та Ан-26. Вони використовуються для перевезень більш ніж у 10 регіонах із важкодоступними районами", – сказано в повідомленні.

Як повідомляють російські медіа, Ростовський завод припинить ремонтувати двигуни для зазначених літаків 31 березня. У свою чергу це призведе до зупинки польотів усіх повітряних суден цього типу за п'ять-шість місяців.

Зазначені літаки оснащені турбогвинтовими двигунами АІ-24 українського виробництва. Ростовський завод щорічно ремонтував близько 60 двигунів. Закриття виробництва пояснюють рішенням власника, групи "Агроком" Івана Саввіді, та припиненням роботи у 2017 році старого цивільного аеропорту в Ростові, через що завод припинив приймати літаки для ремонту.

Відремонтувати мотори Ан-24 в Росії тепер можна буде лише на Арамільському авіаційному ремонтному заводі у Свердловській області, проте йому не вдасться освоїти необхідні обсяги ремонту.

У Росії використовуються 100 літаків Ан-24/26, 87 із них експлуатують 12 комерційних авіакомпаній із 10 регіонів – Якутія, Комі, Камчатки, Чукотки, Магаданської та Іркутської областей та ін. Зараз замінити Ан-24/26 практично нічим.

Раніше повідомлялося, що лізингодавці вимагають від російської влади повернути їм понад 500 літаків загальною залишковою вартістю $20 млрд.

Як повідомлялося, раніше Мінтранс РФ уточнював, що всього в країні до вторгнення в Україну було 1 367літаків, переважна більшість з них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з російськими авіакомпаніями.